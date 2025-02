La fontana di piazza Garibaldi si tinge di rosso

SANSEPOLCROA partire da sabato 8 e fino al sabato successivo, 15 marzo, si svolgeranno a Torino i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics. Per celebrare la manifestazione, che si tiene per la prima volta in Italia e il passaggio della torcia olimpica dalla Toscana, il Lions Club di Sansepolcro ha deciso di aderire all’iniziativa che prevede di illuminare di rosso uno dei monumenti cittadini. Per Sansepolcro è stata scelta la fontana di piazza Garibaldi, oggetto di un intervento di ristrutturazione alquanto accurato e ancora relativamente fresco, sulla quale sono state accese le luci martedì scorso. Alla cerimonia hanno presenziato anche la squadra e lo staff Special Olympics della Dukes Basket, la locale società cestistica che da oramai tanti anni collabora con il Lions Club per portare avanti un’attività sportiva alla quale la pallacanestro biturgense tiene molto.

Inoltre l’8 marzo, in concomitanza con l’inizio dei Giochi Mondiali Invernali, la squadra Special Olympics Dukes scenderà in campo in un quadrangolare organizzato proprio a Sansepolcro. Un antipasto del torneo internazionale che sarà organizzato la prossima estate sempre nella città di Piero. I ragazzi Special Olympics voleranno poi in Germania, per rispondere all’invito alle finali nazionali tedesche. Ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics è prevista la partecipazione di oltre 1500 atleti con disabilità, provenienti da 103 Paesi di tutto il mondo. La torcia olimpica ha toccato tutte le città capoluogo di regione per poi arrivare in Piemonte; per la cerimonia in Toscana, la scelta è caduta su Piazza dei Miracoli di Pisa, in quanto il monumento simbolo è stato individuato nella celebre torre pendente, ma in contemporanea tutti i Lions Club della regione hanno aderito alla giornata facendo altrettanto nella propria sede e a Sansepolcro suggestiva si è rivelata l’idea di colorare di rosso la storica fontana trasferita a suo tempo da piazza Torre di Berta a piazza Garibaldi, che per molti biturgensi è la "fontana di San Francesco", vista la sua vicinanza con la chiesa dedicata al Serafico.