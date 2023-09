La Fiera del Mestolo accorcia il percorso Tagliate fuori le vie Pietro Aretino e Assab

di Angela Baldi

AREZZO

Torna da domani a lunedì la Fiera del Mestolo. L’evento di settembre quest’anno si accorcia presentandosi con con una novità sul percorso. "Con una delibera di Giunta, è stato modificato e ridotto il percorso della fiera - spiega l’assessore Simone Cherici - quest’anno non ci saranno banchi in via Pietro Aretino né in via Assab. In via Assab sarà invertito il senso di marcia per consentire l’uscita di chi proviene dalla zona dell’autorimessa. La decisione è dovuta al fatto che in questa zona anno scorso c’erano solo quattro banchi. Di qui la scelta di ridurre il percorso evitando i buchi vuoti.

Con questa delibera cerchiamo di rendere la fiera più compatta evitando l’effetto fisarmonica e andando anche incontro alle esigenze dei residenti". Restano i banchi nella parte alta di via Margaritone che farà da collegamento con piazza Sant’Agostino dove anche quest’anno ci saranno una manciata di espositori.

Da domani a lunedì tornano così i banchi della Fiera del Mestolo o fiera di settembre, l’evento che si svolge poco prima dell’inizio della vendemmia e che in passato richiamava tutto il contado che in questa occasione si recava in città per rinnovare gli attrezzi agricoli necessari alla raccolta dell’uva. L’evento di oggi è molto cambiato e per tre giorni porta in città prodotti di ogni genere, casalinghi, abbigliamento, sapori da tutta Italia, animali e imbonitori con un rimedio per tutto, e circa 200 bancarelle. A ricordare la tradizione alcuni espositori che commerciano oggetti per la casa e l’agricoltura in vimini ed articoli in legno. I banchi saranno disposti come di consueto in zona Eden, via Spinello, via Margaritone, via Guadagnoli e piazza Sant’Agostino.