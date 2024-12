La fattoria didattica “La Pannocchia” di Margherita Turchi prende l'oscar da Coldiretti Toscana

Arezzo, 20 dicembre 2024 – “La famiglia ha giocato un ruolo molto importante, del resto la passione per la campagna è scritta nel mio DNA.

La passione per gli animali l’ho avuta fin da piccola e con l’apertura della fattoria didattica voglio sensibilizzare i giovani d’oggi al nobile mestiere di contadino, un lavoro certamente duro ma ricco di soddisfazioni”. Così Margherita Turchi, biologa con la passione della campagna, all’indomani dell’assegnazione dell’Oscar Green Toscana categoria Campagna Amica Coldiretti.

Sulla moderna arca “La Pannocchia”, ubicata nella campagna di Castiglion Fiorentino, sono già saliti cavalli, capre, conigli e mucche. E molti altri animali ci saliranno ancora. “Per la prossima primavera avremo i nostri asinelli castiglionesi” continua Margherita.

Aperta dallo scorso mese di maggio, ad oggi hanno visitato la fattoria sia numerose scolaresche castiglionesi e non solo che famiglie. E domenica prossima è prevista un’altra giornata di festa, dalle ore 14.30, all’insegna del natale. “Felice del riconoscimento ottenuto che ripaga del lavoro fin qui intrapreso.

Mi sono resa conto che, nonostante il nostro paese sia immerso nella campagna e ne respiri i più profondi sapori e odori, manca quella profonda e ancestrale connessione tra l’uomo e animali. La fattoria è quel luogo dove la natura e l’uomo s’incontrano” aggiunge Margherita Turchi.

La Fattoria “La Pannocchia” è una delle sette aziende di giovani agricoltori, under 40, premiate in Toscana da Coldiretti. “Questo premio è un elogio alle imprenditrici agricole che, con passione e determinazione, stanno portando avanti pratiche virtuose che combinano tradizione e amore per gli animali, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente e non solo.

Le imprenditrici agricole italiane mostrano una notevole capacità di coniugare rispetto per l’ambiente, impegno sociale, qualità della vita, valorizzazione dei prodotti tipici e biodiversità affrontando con coraggio le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Complimenti a Margherita Turchi per il 1 premio, riconosciuto da Coldiretti Giovani Impresa Radici per il Futuro che punta a valorizzazione il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura” conclude l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.