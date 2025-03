La denuncia di San Giovanni Civica. “Il Comune dovrà pagare alla Provincia una penale di 500.000 euro”

Arezzo, 28 marzo 2025 – “Per la mancata realizzazione della palestra nella zona di piazza Casprini il comune di San Giovanni dovrà pagare una penale alla Provincia di Arezzo”. Questo è quanto afferma il gruppo di opposizione San Giovanni Civica che tramite la consigliera Stella Scarnicci (in alto l'intervista) precisa che la struttura doveva essere terminata a giugno 2025 ma ancora non è stata nemmeno iniziata. "Vogliamo evidenziare il ritardo nella realizzazione di alcune opere- dichiara Scarnicci -in particolare di una che non è stata ancora completata nonostante i fondi ricevuti. Il comune di San Giovanni, infatti, ha ottenuto dalla Provincia di Arezzo un finanziamento di 540 mila euro già nel 2006 per la costruzione di una palestra a servizio del Polo Scolastico, situata nella zona nord della città. Questa struttura dovrebbe servire non solo agli studenti, ma anche per le attività sportive cittadine".

"Tuttavia, ad oggi, l'opera non è ancora stata realizzata e non potrà essere completata nei termini stabilità dall'ultima convenzione tra la Provincia e il Comune di San Giovanni Valdarno, che fissava il termine al 30 giugno 2025. Mancano solo due mesi ei lavori non sono nemmeno iniziati, rendendo impossibile il rispetto della scadenza." “Oltre alla mancata realizzazione dell'opera, c'è un ulteriore problema- afferma ancora Scarnicci -. Secondo la terza convenzione stipulata fra i due enti il ​​30 agosto 2021, il Comune di San Giovanni sarà tenuto a pagare una penale di 525 mila euro a favore della Provincia”.