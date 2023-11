La delusione del tecnico: "Salvo solo un set. Troppo poco per un campionato come questo"

Amareggiato e di poche parole l’allenatore dei lombardi Roberto Piazza. "Per l’analisi del match c’è poco da dire. Hanno giocato nettamente meglio i ragazzi di Cisterna, che hanno messo in campo tutto quello che avevano, non soltanto a livello di tecnica e di tattica, ma pure di motivazione. Da parte nostra, con qualche carenza, abbiamo giocato, da Milano, solo l’ultimo set. È un po’ poco. Dobbiamo riuscire ad essere più presenti e decisi su quello che è il campionato italiano che è un campionato molto complicato". In virtù del livello della Superlega, Milano deve cercare di recuperare terreno. G.L.