La Dea tenta l’ex Petagna, sarebbe il vice Scamacca Che bravo Ruggeri, ma Gasp se lo tiene stretto

L’Atalanta vincente e convincente all’esordio potrebbe cambiare ancora prima della fine del mercato. Resta sempre calda la trattativa con la Roma per Duvan Zapata: giallorossi ormai orientati all’acquisto definitivo, ma la cifra proposta, intorno ai 6 milioni, è ritenuta ancora inferiore ai 9 richiesti dai nerazzurri. Se parte Zapata serve come vice Scamacca un centravanti di impatto fisico, che si adatti al gioco di Gasperini: come l’ex Andrea Petagna, ceduto 5 anni fa proprio per fare posto a Zapata. E con il Monza c’è un dialogo in corso per la cessione di Luis Muriel... In difesa il nome che piace resta quello dello svedese Isak Hien, classe 99 del Verona, o in alternativa il coetaneo torinese Alessandro Buongiorno, capitano e punto di forza della retroguardia del Torino. Il Milan avrebbe sondato il terreno per Matteo Ruggeri: ai rossoneri piacerebbe come riserva di Hernandez.

Fabrizio Carcano