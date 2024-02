La collezione Subiano donata al Thevenin in mostra a Casa Bruschi

Sarà inaugurata oggi alle 17 "Mecenati di ieri e di oggi". Cinque opere appartenenti alla collezione Subiano donata all’istituto Thevenin dal cavalier Rodolfo Subiano, mecenate e filantropo, tornano in esposizione temporanea presso la Casa Museo Ivan Bruschi dopo un accurato intervento di restauro cominciato nel 2022. Il progetto di Casa Thevenin è stato accolto dal Soroptimist Club di Arezzo che ha finanziato interamente il restauro di uno dei cinque dipinti, raffigurante il "Riposo durante la fuga in Egitto" curato dallo studio R.i.c.e.r.c.a. di Arezzo. Nel 2023 è stato completato il restauro anche degli altri quattro dipinti grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con il Soroptimist Club Arezzo e con un contributo di Casa Thevenin. Il primo dipinto restaurato è stato temporaneamente esposto nel Palazzo della Fraternita dei Laici, e in continuità con lo spirito di collaborazione tra le istituzioni cittadine la Casa Museo Ivan Bruschi ha accettato di ospitare da oggi al 31 agosto tutti i cinque dipinti restaurati all’interno della Sala della biblioteca della sede del Palazzo del Capitano. L’inaugurazione dell’esposizione è prevista per oggi alle 17. "Grazie al contributo prezioso di Soroptmist Arezzo e della Fondazione Crf siamo in grado di esporre alcune delle opere della collezione Subiano restaurate e tornate così al loro originario splendore e grazie a Casa Bruschi per ospitarle nella propria sede prestigiosa e ricca di arte, ideale per far conoscere alla città i tesori di Casa Thevenin", ha commentato il presidente Sandro Sarri (nella foto).