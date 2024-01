La "CiaspoBeer" per scoprire il Parco

Alla scoperta del Parco anche in maniera godereccia. La "CiaspoBeer" nasce per portare i visitatori nei luoghi più di suggestivi dell’area protetta in un contesto di luci e colori indimenticabili, quelli del tramonto, amplificati dal riverbero sulla neve. Un percorso attraverso la foresta di crinale, arrivando sulle terrazze naturali da cui godere di panorami mozzafiato e nelle quali effettuare una pausa rigenerante a base di una gustosa birra artigianale di qualità.

La birra, prodotto d’eccellenza, sarà abbinata ad altri prodotti locali, funzionali ad esaltarne le caratteristiche organolettiche, in vero stile degustazione, anche se realizzata a più di 1500 metri di quota. Partenza sabato 3 febbraio alle ore 15 dal passo della Calla. Info e dettagli a [email protected].