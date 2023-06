La cena dei villani dove si mangia senza posate

Quarta edizione de La cena de’ villani. Appuntamento di solidarietà per sostenere il centro Isola che non c’è di Bibbiena. Si terrà alle ore 20 di stasera nella sala interna allo stadio di Soci. "E’ una cena molto particolare - ricorda la responsabile della struttura, Elisabetta Pesci - La tavola sarà apparecchiata senza posate. Si potrà scegliere di mangiare con le mani ma serviremo portate "imbarazzanti" da consumare in questo modo. Chi vorrà le posate, dovrà conquistarsele. Niente soldi ma una piccola esibizione, di qualsiasi tipo. Una canzone, una poesia, un mini testo teatrale, … Tutto quanto, insomma, possa servire per rallegrare la serata".

Isola che non c’è è il luogo dove i disabili, contrariamente ai bambini di Peter Pan, non si perdono ma si ritrovano. Il centro di Bibbiena ne ospita un numero progressivamente sempre più alto: si è passati da 10 a 18. La titolarietà è del Comune di Bibbiena e la gestione è della cooperativa sociale Koinè. Il centro è nato nel 2014 e garantisce flessibilità nella frequenza, è interlocutore privilegiato delle famiglie e dei servizi territoriali.