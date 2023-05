La carica di Cortona Comics Nove giorni tra fumetti e mostre Tutto esaurito per Tananai

di Laura Lucente

Nove giorni, due weekend a tema, iniziative per le scuole e i più giovani, mostre, incontri con il pubblico, workshop e ben due artist alley per incontrare gli autori.

La prima edizione di Cortona Comics è pronta a partire. Il nuovo festival aprirà ufficialmente le porte sabato 27 maggio per chiudersi il 4 giugno. Il fulcro sarà il Centro Convegni Sant’Agostino, con articolazioni sia alla Fortezza del Girifalco sia a Palazzo Ferretti.

La manifestazione è stata presentata dal direttore artistico Domenico Monteforte e dal presidente di Cortona Sviluppo Fabio Procacci a cui spetta l’intera regia del progetto con il saluto di benvenuto del sindaco Luciano Meoni.Tutto il programma è su cortonacomics.it.

Collaborano alla manifestazione le associazioni culturali Cautha e On The Move. Quasi un anno di lavoro per far nascere un nuovo progetto culturale a Cortona e che oggi ha dato i suoi frutti. In città arriveranno circa 50 artisti.

"Tra i primi che ha creduto nel progetto e che ha subito aderito c’è un gigante del fumetto come Giorgio Cavazzano- racconta il direttore Monteforte - a cui sono seguiti tanti altre belle firme e matite di fama che hanno raccolto questa sfida". Due i fine settimana, il primo legato ai fumetti della Disney, l’altro legato al mondo della Marvel e della Bonelli.

"Un evento diverso da quelli che ci sono oggi nel panorama nazionale, sia per la durata sia per la scelta di strizzare l’occhio alla didattica con la realizzazione di laboratori e incontri a cura della Scuola Internazionale del fumetto di Firenze".

Grazie all’intuizione di Cortona Sviluppo il festival apre anche alla musica con una serata, quella del 1° giugno, dedicata al talento in ascesa Tananai che si esibirà in concerto allo stadio della Maestà del Sasso di Camucia. Previsto il sold out con 6 mila partecipanti. "Abbiamo voluto avvicinare al festival anche il mondo giovanile con un evento che a Cortona non si vedeva da non so più quanti anni", conferma il presidente della Cortona Sviluppo Procacci.

"Abbiamo scelto un personaggio trasversale come trasversale è il fumetto che ha raccolto l’entusiasmo di intere famiglie". Tra le chicche ci sarà la mostra di due artisti del posto, ma il cui lavoro è celebre in tutto il mondo: Maria Laura Sanapo e Marco Santucci in mostra a Palazzo Ferretti.