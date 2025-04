Jovanotti riceve il Gonfalone d'Argento dalla Toscana per il suo impatto culturale

"Onorato di ricevere questo riconoscimento dal consiglio regionale della Toscana dopo queste otto sere strepitose al Mandela Forum". Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti commenta così il Gonfalone d’Argento che la regione Toscana gli ha voluto tributare. Sono stati il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli a consegnarglielo. La proposta, arrivata proprio da Ceccarelli e votata all’unanimità dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, vuole essere anche il modo "per portare in alto il nome della Toscana nel mondo" ha detto Mazzeo riconoscendo a Jovanotti "il merito di parlare ad intere generazioni un linguaggio pulito, schietto, carico di significati e valori in cui molti si riconoscono". "Avrei portato la mia Toscana in giro per il mondo anche senza premio", scherza amabilmente Lorenzo con Mazzeo e Ceccarelli al suo fianco, "ma sono felicissimo di riceverlo. Mi sento radicato in Toscana, qui ho legami forti e ricevere questo riconoscimento mi riempie di orgoglio". "Jovanotti ha segnato il panorama musicale e culturale italiano in modo indelebile. A lui va il grazie di tutto il Consiglio regionale per la forza dei messaggi che trasmette e per l’incredibile spettacolo che regala ad ogni concerto" ha dichiarato ancora il presidente del Consiglio regionale. "Jovanotti ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali con un’energia unica, diventando un’icona della nostra regione. Questo premio è il segno di un legame forte tra lui e la Toscana, che lo celebra con il suo massimo riconoscimento del Consiglio regionale".

La.Lu.