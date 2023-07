Joe Bastianich al Vintage festival Da Masterchef al tour con la band

di Luca Amodio

Arriva Joe Bastianich a Castiglion Fiorentino. Appuntamento, la notte di San Lorenzo, il 10 agosto al Garden, il locale di Parco Presentini: sarà l’anteprima del Vintage Festival che animerà il ferragosto castiglionese. Niente fornelli e pentole per l’ex giudice di Masterchef che arriverà nel paese del Cassero insieme alla band partenopea "La Terza Classe" con una tappa del tour che vedrà l’imprenditore e personaggio televisivo nei palchi delle principali città della penisola.

Sarà un viaggio musicale e tra le inconfutabili sonorità statunitensi del blues, del folk e del bluegrass. Il progetto Joe Bastianich con La Terza Classe nasce dalla passione sconfinata dell’eclettico Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana che lo ha portato al sodalizio con una delle poche realtà musicali italiane che, sin dalla sua fondazione, si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk a stelle e strisce. Una liaison che nel 2022 ha portato alla pubblicazione dell’album inedito "Good morning Italia". "Un sound più maturo, più elettrico" - hanno rivelato stessi Bastianich e La Terza Classe – "ma sempre denso di riferimenti alle radici della musica che amiamo e che scriviamo".

Una serata, quella con il vincitore dell’edizione 2023 di Pechino Express, possibile grazie alla volontà e all’impegno economico di tre partner, Settore 20 come main sponsor insieme alle aziende Prinz e Hops, che hanno fatto gioco di squadra per far ballare Castiglioni. "Da sempre abbiamo avuto l’intenzione di aumentare l’attenzione attorno al Ferragosto Castiglionese. Siamo stati i primi a lanciare e credere nel Vintage Festival e quando si è presentata l’opportunità di una preview, non abbiamo esitato a investire in un evento così significativo per noi e per Castiglion Fiorentino", commentano gli imprenditori Gianfranco Uffreduzzi e Guglielmo Menci.

Come detto, la serata aprirà le danze - sia in senso letterale che metaforico - per il Vintage Festival che catapulterà la cittadina negli anni ‘50 e ‘60, trasformando Castiglioni nel centro più americano della vallata. "L’estate di Castiglion Fiorentino darà il benvenuto a un evento davvero speciale. Un concerto imperdibile che, grazie all’iconica energia di Joe Bastianich, farà da apripista, a livello nazionale, all’atteso Vintage Festival, sottolineandone l’ambizione di crescere e di conquistare, anno dopo anno, un pubblico sempre più ampio" conclude il vicesindaco Devis Milighetti .