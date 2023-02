Ita Marzotto torna in sella "E’ una passione infinita"

di Sonia Fardelli

Ita Marzotto, la creatrice dell’Arezzo Equestrian Centre, torna in sella dopo dieci anni di stop in una gara di endurance. A sessant’anni si fa novanta chilometri per la campagna della Valdichiana e taglia il traguardo all’ottavo posto, mettendo dietro di sé tanti giovani cavalieri. L’impresa domenica a San Zeno nella prima tappa del Festival Terre Toscane organizzato da Generali Endurance e al quale hanno partecipato numerosi binomi. Affaticata, ma sorridente all’arrivo. "Ancora non sono guarita da questa malattia che sono per me i cavalli – dice – dopo dieci anni di astinenza totale sono dovuta tornare in sella, ne sentivo davvero il bisogno. Il cavallo è la medicina per ogni male, la mia ippoterapia che mi dà la forza per affrontare tutto il resto". Ita Marzotto ha aperto a San Zeno a fine anni Novanta l’Arezzo Equestrian Centre, che in breve tempo è diventato uno dei templi dell’equitazione a livello mondiale con il Toscana Tour e altre gare internazionali. In questo periodo faceva gare a cavallo di salto ostacoli. Poi è scesa di sella e si è messa a correre a piedi in sfide di trail estremo, riuscendo a portare a termine in Australia anche una gara di 530 chilometri. Lo scorso anno è successo però un curioso episodio, che l’ha portata verso una nuova avventura con i cavalli. "Mi ero rotta la tibia ed il perone e viaggiavo ancora con le stampelle – ricorda – Ho accompagnato una ragazza all’allevamento Bosana perché voleva comprare un cavallo da endurance. Appena arrivata sono stata subito catturata da un giovane cavallo. Non ho potuto fare a meno di comprarlo. E’ Nicorno Bosana con il quale sono ripartita con l’endurance. A correre a piedi non ce la facevo più e così ho preso in prestito le gambe del cavallo per tornare a fare agonismo. Mi piace questo rapporto con il cavallo in mezzo alla natura, con percorsi lunghissimi, dove a volte scendi e fai anche dei tratti di strada a piedi per aiutarlo".

E così dopo Nicorno Bosana, sono arrivate anche Odemira Bosana e Akela d’Acacia, i cavalli con i quali Ita Marzotto partecipa alle gare con i colori del Casentino Endurance. "Con questo team mi sono trovata subito molto bene. Siamo davvero una squadra. Giuseppe Ducci e Chiara Salvadori mi hanno aiutata moltissimo ed incoraggiata. All’inizio ero un pò preoccupata, poi Chiara mi detto: sali in sella e lascia correre il cavallo. Così ho fatto ed è stato bellissimo. Con me in questa nuova avventura c’è anche Kate Brey, un’ex runner". E per entrambe sono arrivati importanti risultati nella gara di domenica a San Zeno: ottavo posto per Ita Marzotto nella Cen B 81 km e sesto posto nella Cen A 54 km per Katherine Bray. Nel team del Casentino Endurance anche Rebecca Fabbri seconda nella CEIYJ 1* 100 km under 21, Denise Bigazzi primo nella Cen B 81 km e Lapo Magrini nono nella stessa categoria. Nella Cen A 54 km quarto posto per Lisa Moretti. Nella Debuttanti 21km primo posto più best condition per Eleonora Corsetti, secondo posto per Eleonora Cestelli, quarto per Marcella Maestrini, quinto Andrea Rossi, sesta Alice Monnanni Alice, ottava Elena Daveri.