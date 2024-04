International Street Food, ci siamo. Show del gusto da venerdì a Camucia

di Laura Lucente

L’International Street Food sbarca a . Da venerdì a domenica sarà Camucia ad ospitare l’iniziativa al Parco Emanuele Petri. Una manifestazione culinaria collaborazione con la Confesercenti di Arezzo e in collaborazione con il Comune . Il via è previsto venerdì dalle ore 18 alle 24. Sabato e domenica i food truck si apriranno alle ore 12 e saranno fruibili fino alla mezzanotte. "I truck più importanti d’Italia con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori", confermano gli organizzatori della manifestazione giunta alla sua ottava edizione. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità".

In questa tappa sarà possibile gustare tra le molte specialità: la cucina siciliana, il pesce fritto, il pulled pork, la puccia pontina, le polpette ai vari gusti, la porchetta di Ariccia, i kurtos ungheresi, il caciocavallo impiccato, gli hamburger di Scottona, di Angus e di Chianina, gli hamburger di Marchigiana, Don Fritto, la cucina messicana, gli arrosticini, la paella. Presente anche l’azienda cortonese Porcobrado che nel 2017 e nel 2022 è stato incoronato come miglior panino in Europa, agli European Street Food Award e il Gambero Rosso lo ha appena premiato come campione della Lombardia. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali.

"Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. La nuova edizione è ripartita in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food. Ancora una volta, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina".