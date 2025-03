Intelligenza artigiana, il convegno. Schettini e Ruffini al super evento. Confartigianato fa sold out in sala

di Gaia Papi

AREZZO

"Intelligenza Artigiana, valore per l’Italia". È il titolo del grande evento nazionale di Confartigianato che si terrà oggi, alle 17, al Caurum Hall di Arezzo Fiere. Sul palco si alterneranno interventi su temi economici, didattici e sociali rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Studenti e studentesse di alcune scuole del territorio, motore dell’artigianato del futuro, saranno gli ospiti speciali della manifestazione che sarà condotta dalla giornalista Rai Micaela Palmieri. L’evento partirà con l’esibizione dei soprani Virginia Moretti e Stefania Paddeu dirette dal Maestro Alessandro Tricomi, un momento musicale curato da "Le stanze dell’opera" della Fondazione Guido d’Arezzo, progetto a cui partecipa attivamente in qualità di donors anche Confartigianato Imprese Arezzo. Sarà l’intervento del presidente di Confartigianato Toscana Ferrer Vannetti a dare il via ufficiale all’evento. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Ghinelli, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e del presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga.

Sarà poi la volta del focus su cultura artigiana e giovani con il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli. In collegamento da Roma interverrà il celebre attore e regista Paolo Ruffini, con la prima parte de L’Artigianato che ci Piace, progetto social ideato da Confartigianato per promuovere l’artigianato tra i giovani, stimolandoli a sviluppare il sapere pratico.

Alle 17:50 è previsto il collegamento da Agrigento, capitale della cultura 2025, da cui porteranno il loro contributo il presidente di Confartigianato Sicilia Daniele La Porta, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Successivamente salirà sul palco il professor Stefano Zamagni, economista, docente dell’Università di Bologna, per approfondire "Il senso dell’intelligenza artigiana". Con un altro contributo video l’evento si sposterà virtualmente all’Abbazia modenese di Nonantola per ascoltare gli interventi di Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Carlo Alberto Rossi, Segretario Lapam Confartigianato Modena Reggio Emilia, Vincenzo Colla, vice presidente della Regione Emilia Romagna e le testimonianze di don Alberto Zironi, Priore dell’Abbazia di Nonantola e dell’artista scultore Dario Tazioli. Alle 18:30 la giornata della cultura artigiana avrà il suo momento culminante con lo spazio curato dallo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia e dal professor Vincenzo Schettini, che coinvolgeranno giovani imprenditori, artigiani e studenti per valorizzare storia, talento e ambizioni della cultura artigiana.

La conclusione è affidata al presidente di Confartigianato Arezzo, Maurizio Baldi, per i saluti finali e un breve riepilogo sugli importanti obiettivi raggiunti dall’Associazione aretina. L’evento, aperto alla cittadinanza, ha riscosso un enorme successo, facendo registrare il sold out della sala.