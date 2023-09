Intelligenza artificiale in lizza Gli errori nel dialogo online "Gara di tiro con l’arco a cavallo"

di Matteo Marzotti

"La Giostra del Saracino consite in una competizione di tiro con l’arco a cavallo". È una bocciatura in piena regola quella che spetta a ChatGpt sul tema Giostra viste le risposte fornite alle domande sul tema. Il chatbot, ovvero l’intelligenza artificiale al centro di lunghi dibattiti riguardanti la privacy, ha preso campo sempre di più negli ultimi mesi tra giovanissimi e non solo. Gli utenti una volta collegati alla piattaforma (gratuita) possono rivolgere domande via chat all’intelligenza artificiale che risponde in pochi secondi su più ambiti, tra cui la Giostra del Saracino, ma sull’attendibilità delle informazioni lascia molto a desiderare.

Un esempio? Basta chiedere quali sono i colori di Porta del Foro ed ecco come risposta alcune righe in cui viene spiegato come i "colori associati al quartiere di Porta del Foro sono il verde e il rosso" che in realtrà sarebbero di Porta Crucifera, la quale però secondo ChatGpt sono invece il "bianco e il verde". Già perchè i rivali di Sant’Andrea per l’intelligenza artificiale indossano abiti di colore "giallo e blu".

Non migliora la stiuazione nemmeno chiedendo i colori di Porta Santo Spirito che secondo il chatbot sarebbero "bianco e azzurro". Tra l’altro anche sulle origini dei quartieri ci sono alcune inesattezze. Ad esempio Sant’Andrea, per l’intelligenza artificiale, prenderebbe il proprio nome da un chiesa in prossimità delle sede di via delle Gagliarde senza quindi citare il legame con il santo Andrea Guasconi.

Non va meglio quando si tratta di spiegare il regolamento della Giostra visto che si parla di cavalieri a cavallo, ma che il punteggio oltre che dalla precisione tiene conto della forza impressa sul buratto, senza scordare il fatto che per l’intelligenza artificiale si parla comunque di una competizione dove è previsto anche l’uso dell’arco.

Altro errore grave tornando a fare le pulci alle risposte della chat è quello sulle date e sulle dediche delle due edizioni della manifestazione. "La Giostra del Saracino si svolge tradizionalmente due volte all’anno, di solito durante il mese di giugno (Giostra di San Donato)", e fin qui tutto bene se non fosse che la giostra di settembre viene dedicata arbitrariamente - è proprio il caso di dirlo "a San Michele" e non alla Madonna del Conforto come quella che si correrà tra pochissime ore in Piazza Grande. Errori da matita blu e bocciatura immediata.