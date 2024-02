Arezzo, 27 febbraio 2024 – Un altro incidente sul lavoro. È successo intorno alle ore 11:30 a Poppi, in Casentino, in provincia di Arezzo. Un ragazzo di 24 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze.

Sono intervenuti sul posto l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena, l'elisoccorso Pegaso 1, le forze dell'ordine per i rilievi di legge e il Pisll del Casentino.