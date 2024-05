Scooter contro un lupo: 57enne ferito, morto l’animale

Arezzo, 22 maggio 2024 – All’improvviso un lupo sulla carreggiata. L’animale è apparso di punto in bianco questa mattina, 22 maggio, davanti a uno scooterista che stava procedendo sulla strada regionale 71, in località “Il matto”. L’uomo, 57 anni, si è scontrato con il lupo: nell'impatto l'animale è morto e il l’uomo è rimasto ferito. Lo scooter è uscito di strada finendo in un campo. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza del 118 con un'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca e la polizia municipale. Il 57enne è stato trasportato in codice 2, quello di media gravità, al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo.