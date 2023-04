Incidente sulla moto da cross durante gara, pilota soccorso con Pegaso

Montevarchi (Arezzo), 2 aprile 2023 – I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono intervenuti per incidente di moto al crossodromo di Miravalle a Montevarchi (Arezzo). E’ accaduto durante una competizione nella giornata di domenica.

Sul posto l'assistenza sanitaria medica di gara, l'ambulanza della Misericordia di Montevarchi e l'elisoccorso Pegaso 1. Il ferito, un uomo di 31 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi con il Pegaso. Le sue condizioni sono poi migliorate. Il ferito non è in pericolo di vita.