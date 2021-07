Firenze, 3 luglio 2021 - Incidente stradale questa mattina sulla A1 Autostrada del Sole: coinvolti tre mezzi pesanti al chilometro 367.

E' stato dunque necessario chiudere il tratto autostradale tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. Nel tratto bloccato si sono formati più di 5 chilometri di coda, un chilometro anche in direzione opposta. E' stata istituita l'uscita obbligatoria ad Arezzo.

A chi viaggia verso Roma dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo si consiglia di proseguire per Badia al Pino, percorrere la strada provinciale 327 verso Foiano e rientrare in autostrada a Valdichiana, oppure uscire ad Arezzo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare a Monte San Savino. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.