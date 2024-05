Arezzo, 9 maggio 2024 – Incidente ad Arezzo in serata. Intorno alle ore 19 un ragazzo minorenne è stato investito in via Alessandro dal Borro. Il minore, rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo.

Al momento la dinamica dell’incidente non è chiara. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Arezzo e la polizia municipale per i rilievi.