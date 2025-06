In Valdarno tre giorni dedicati alla legalità

Arezzo, 03 giugno 2025 – Si terrà dal 5 al 7 giugno, nel cuore del Valdarno superiore, una tre giorni dedicati alla legalità, alla giustizia e all'impegno civile. Protagonisti saranno i Comuni valdarnesi e una delegazione calabrese proveniente dalla Piana di Gioia Tauro, composta dai sindaci di Polistena, Michele Tripodi, e di Cinquefrondi, Michele Conia. L'evento culminerà con la firma di un Patto di Amicizia tra nove Comuni del Valdarno — Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Figline e Incisa Valdarno, Loro Ciuffenna, Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini — ei due Comuni calabresi. Un'intesa simbolica e concreta, nata dalla volontà condivisa di promuovere i valori della convivenza democratica, della giustizia sociale e della lotta alla criminalità organizzata.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina in comune a Reggello alla presenza, tra gli altri, del sindaco Piero Giunti, del primo cittadino di Loro Ciuffenna Andrea Rossi, degli assessori di Terranuova Giulia Bigiarini, di San Giovanni Alberto Marziali, di Figline Incisa Rachele Ermini e di Castelfranco Piandiscò Claudio Calcinai. Accanto ai sindaci, parteciperanno anche il vicesindaco di Polistena, il presidente del Consiglio comunale di Cinquefrondi, don Pino Demasi — figura di riferimento del coordinamento “Libera” nella Piana di Gioia Tauro — e Antonino De Masi, imprenditore calabrese sotto scorta da dodici anni per le sue denunce contro le infiltrazioni mafiose e autore del libro Inferi, che presenterà nel corso dell'iniziativa.

Alla delegazione calabrese si uniranno anche rappresentanti della cooperativa Valle del Marro – Libera Terra, esempio virtuoso di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla 'ndrangheta. La loro presenza è particolarmente significativa: in passato hanno accolto con calore e generosità le delegazioni valdarnesi in visita a Polistena, dimostrando come l'impegno per la legalità possa diventare anche occasione di incontro e crescita reciproca. Sono diversi i momenti pubblici previsti durante i tre giorni, ognuno dei quali rappresenta un tassello importante nella costruzione di questo patto.

Giovedì 5 giugno, alle 21.00, la Sala Consiliare di Terranuova Bracciolini ospiterà un incontro dedicato a una storia di coraggio e riscatto: protagonista sarà l’esperienza condivisa tra Unicoop Firenze e la cooperativa sociale Valle del Marro, che da anni collaborano nel nome della legalità. Venerdì 6 giugno, alle 11.00, presso la Sala Consiliare di Reggello, si terrà l’evento istituzionale più atteso: la firma ufficiale del Patto di Amicizia, alla presenza dei sindaci valdarnesi e dei primi cittadini di Polistena e Cinquefrondi. La sera dello stesso giorno, alle 21.00, il Teatro Garibaldi di Figline Valdarno accoglierà Antonino De Masi, che racconterà la propria esperienza e presenterà il libro Inferi, un’opera intensa che nasce dalla sua battaglia personale contro le mafie. Sabato 7 giugno, alle 10.00, nella suggestiva Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni Valdarno, saranno gli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni a prendere la parola. I ragazzi restituiranno il lavoro svolto durante l’anno sul tema della legalità, dialogando con De Masi, che condividerà la propria storia e offrirà agli studenti una riflessione viva e diretta su cosa significhi, oggi, opporsi alle mafie. Nel corso delle tre giornate, la delegazione calabrese visiterà tutti i nove Comuni aderenti all’iniziativa, in un percorso che vuole rafforzare legami istituzionali e umani, ma anche dimostrare che la rete della legalità può e deve attraversare l’intero Paese, unendo realtà territoriali diverse ma accomunate dalla stessa visione di giustizia, solidarietà e impegno civile.