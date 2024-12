In musica e di corsa. Gennaio si apre così a San Giovanni

Mercoledì 1 gennaio a San Giovanni la giornata inizia con la celebre gara podistica "Capodanno di corsa" organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport in collaborazione con l’Atletica sangiovannese e si conclude con l’atteso concerto "Capodanno in musica – tra l’Ottocento e Morricone", a cura di Giuseppe Tavanti e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

Alle 10,30 è in programma il "Capodanno di corsa", una delle prime gare podistiche del nuovo anno in Toscana, un grande evento di sport e divertimento. Edizione numero 48 per la gara organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport, sezione Ezio Bianchi, in collaborazione con l’Atletica sangiovannese e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La partenza sarà alle 10,30 da piazza Cavour, di fronte palazzo d’Arnolfo con il sindaco Valentina Vadi a dare il via alla competizione.

E il pomeriggio un evento imperdibile per gli amanti della musica: il concerto "Capodanno in Musica – tra l’Ottocento e Morricone". L’atteso appuntamento si terrà il 1° gennaio 2025, alle 17, nella suggestiva Pieve di San Giovanni Battista, uno dei luoghi più iconici della città. Il concerto, a cura di Giuseppe Tavanti e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno, proporrà un affascinante viaggio musicale che attraversa i secoli, dal romanticismo dell’Ottocento.