In fila ai banchi al Perdono di Terranuova: il programma delle serate di festa

Siamo entrati nel vivo della manifestazione e anche Giove Pluvio ha deciso di rendere omaggio alla più importante fiera della provincia di Arezzo. Dopo qualche schizzo di pioggia venerdì, che ha costretto gli organizzatori a spostare la sfilata della Commart all’interno del palasport , è piovuto nella notte ma la giornata di ieri, per fortuna, ha consentito al Perdono di Terranuova Bracciolini di aprirsi ad una quattro giorni ricca di eventi senza la spada di Damocle della pioggia. E i risultati si sono visti, perché già ieri sono state migliaia le persone che hanno preso d’assalto la cittadina valdarnese. Sono stati allestiti dei parcheggi ad hoc nei pressi della circonvallazione, molti hanno parcheggiato proprio lungo la bretella che bypassa Terranuova e in zona Fimer, altri ancora hanno utilizzato la navetta che parte dalla zona piscina, in località Le Coste e porta i visitatori nell’area fieristica. Parcheggi anche lungo la strada per le Ville. Affari d’oro già in questo sabato di fine settembre per gli ambulanti, in particolare per quelli che vendono prodotti alimentari. File continue davanti ai camioncini che vendono le porchette, da sempre un prodotto simbolo del Perdono. Oggi e domani le giornate clou. Questa domenica alle ore 6 al parco fluviale, la gara di canto degli uccelli da richiamo. Dalle 9 a mezzanotte nel centro storico prosegue l’expo di prodotti. In via Tagliamento il mercatino dell’usato e degli hobbisti e in via Tevere la fiera zootecnica. In piazza Unità italiana laboratori e giochi per bambini a cura di Dritto&Rovescio. E ancora esibizione di danza a cura della Salus fitness e di ginnastica artistica degli allievi dell’associazione sportiva "La Coccinella". Alle 21.30, sempre in piazza Liberazione, spettacolo musicale Mammalover in concerto, un revival musicale anni ’80, ’90 e 2000. La giornata del lunedì è da sempre riservata alla fiera nazionale degli uccelli da richiamo, l’evento più importante delle feste del Perdono, giunto alla sua 409ª edizione. Per questa occasione Terranuova si ferma. Scuole aziende e uffici chiusi per una giornata all’insegna della tradizione con visitatori provenienti da tutta la Toscana. Se ne prevedono almeno 100mila. La fiera rappresenta anche un’occasione per le associazioni del territorio di farsi conoscere e ce ne sono tantissime con i loro stand. Il punto di ristoro per celiaci in piazza Pernina, il camper psicologico on the road in piazza San Francesco, La venerabile Misericordia di Terranuova, la postazione per effettuare il test gratuito per l’epatite C, e ancora il Calcit Valdarno, Arkadia, le società sportive Terranuova Traiana, Penna e basket Terranuova, senza dimenticare Pro Natura Valdarno e l’associazione le Marmitte di Terranuova.