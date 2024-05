In centro 12 nuove vetrine in 4 mesi

Mentre non si arresta l’avanzata delle grandi catene della moda low cost e del fast fashion, il centro è sempre più "mangia e bevi". Lo confermano non solo le vetrine di bar e ristoranti che spuntano come funghi, ma anche i dati ufficiali. Dalla Camera di Commercio arriva la conferma di una ripresa importante del settore dopo lo stop imposto dal Covid. Sul fronte nuove aperture ci sono stati dodici tagli del nastro da gennaio a marzo 2024, tra bar e ristoranti, con la vela che tira sempre sul fronte dell’ospitalità. Una tendenza diffusa negli ultimi anni in città e spinta anche dal successo del turismo italiano e straniero degli ultimi tempi ma anche del grande exploit della città di Natale. Secondo i dati elaborati dal Sole 24 Ore nel quadro della classifica sulla qualità della vita altri dati confermano la tendenza. In un confronto a distanza coi dati attuali, quelli elaborati nel dicembre 2023 , si registra un aumento complessivo del 23,8%. La ristorazione non solo tiene meglio di altri mondi commerciali ma marca una crescita inequivocabile. Non aprono solo bar e catene però. A conferma di ciò, proprio negli ultimi giorni tra le nuove aperture nel Corso anche Area Creativa, il nuovo negozio dell’aretino Gianluca Ricci di grafica, pubblicità, social media e siti web.