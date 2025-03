"In aumento i furti nelle case". Sicurezza, vertice in Comune. Controlli e investimenti: il piano

di Laura Lucente LUCIGNANO

"Si segnala un aumento dei furti, soprattutto nelle abitazioni, nel corso del 2024 nel territorio della Valdichiana anche se dai dati statistici relativi al totale dei reati denunciati, non emergono situazioni di diffuso allarme, atteso che dal raffronto tra la situazione del 2023 e quella dell’anno 2024 non si registrano sostanziali differenze". A dirlo è il prefetto di Arezzo Carmelo di Nuzzo durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta a Lucignano. Presenti tutti i sindaci o delegati della vallata oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro gli amministratori locali hanno rappresentato l’esigenza di consolidare il livello di sicurezza percepita dei cittadini riconoscendo, altresì, come, allo stato attuale, non vi siano situazioni che destino specifici motivi di preoccupazione anche rispetto al recente passato. Gli stessi amministratori hanno anche espresso soddisfazione per il recente aumento di organico delle stazioni dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio. Anche il Prefetto ha ribadito l’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le realtà locali. "È assolutamente necessario – ha detto il Prefetto – lavorare tutti insieme per governare al meglio il tema della sicurezza, mantenendo sempre molto alta l’attenzione al territorio, senza sottovalutare le situazioni che generano nei cittadini maggiore preoccupazione, ma evitando inutili e deleteri fenomeni di allarmismo che non aiutano a risolvere i problemi che si manifestano. I Sindaci della Valdichiana troveranno, da parte delle istituzioni deputate a garantire la sicurezza, sempre ascolto e sempre attenzione laddove verranno riferite situazioni di insicurezza da parte dei loro cittadini e sempre disponibilità ad intervenire nei casi in cui sarà necessario per garantire maggiore sicurezza".

Altro punto su cui il Prefetto ha insistito è l’attenzione da parte dei Comuni, negli investimenti infrastrutturali sia in apparati di videosorveglianza, sia nell’illuminazione pubblica e su spazi e momenti di socialità. Fondamentale è anche il rafforzamento della presenza di operatori di polizia locale in grado di assicurare maggiore vicinanza ai cittadini. I Sindaci hanno assicurato il loro impegno ad affrontare anche il problema della devianza minorile iniziando un dialogo con famiglie, istituzioni scolastiche e operatori del sociale.