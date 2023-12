Impresa edile ricerca cinque manovali

5 MANOVALI

Si ricercano cinque manovali edili con esperienza per impresa di Castiglion Fiorentino. Per carico e scarico del materiale con un muletto ed manutenzione del cantiere preparando i materiali per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati. Lavoro part time, contratto di 25 mesi. Patenti C e B. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale e regionale. Codice: AR-209051. Scadenza: 12 dicembre.

2 CARPENTIERI

Si ricercano carpentieri edili con esperienza per impresa di costruzioni, ristrutturazioni e restauri di Cortona. Dovranno realizzare strutture in calcestruzzo armato e lavori edili. Lavoro part time, contratto di 6 mesi. Disponibilità alle trasferte in ambito regionale e provinciale. Codice: AR-209045. Scadenza: 12 dicembre.