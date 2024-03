Impresa edile cerca quattro manovali

4 MANOVALI

Si ricercano manovali di sonda, con esperienza, per impresa specializzata in opere di consolidamento, per supportare l’operatore macchina nell’esecuzione di perforazioni. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede Arezzo. Disponibilità a trasferte in tutta Italia. Codice: AR-220783. Scadenza: 16 aprile.

1 CONDUCENTE ESCAVATRICE

Si cerca conducente di escavatrice meccanica con esperienza per manovrare escavatore, in possesso di idoneo attestato. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Si tratta di un lavoro full time. Sede Subbiano. È richiesta la disponibilità a trasferte in tutta Italia. Codice: AR-220786. Scadenza: 16 aprile.