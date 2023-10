Imprenditori tra i banchi. Torna "Turista a casa tua". Via alle lezioni di ospitalità

Confcommercio Firenze-Arezzo prosegue convintamente il progetto "Turista a Casa Tua" ciclo formativo gratuito ideato per gli imprenditori associati. Dopo le esperienze in lungo e in largo per la Valdichiana, l’associazione di categoria torna a Cortona con un intervento specifico dedicata alla mostra dedicata al Signorelli nel cinquecentenario della sua morte. L’appuntamento è in programma mercoledì 18 ottobre (Info delegazione Confcommercio Valdichiana 0575 603231 cell. 3488714050) con due turni di visita guidata, uno alle 15 e uno alle 16, che accompagneranno gli imprenditori dentro Palazzo Casali alla scoperta della mostra-evento Signorelli 500, che in questi mesi ha tenuto banco attirando molti turisti. "Turista a casa tua si conferma un corso formativo che ha grande presa sui nostri associati – spiega il delegato di Confcommercio Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi – conoscere la ricchezza storica, artistica e culturale del territorio è indispensabile per chi fa impresa: le nostre attività, infatti, sono dei veri e propri punti di informazione per i turisti che si fidano delle indicazioni e dei consigli dei nostri imprenditori per raggiungere località, luoghi e saperne di più sui personaggi che hanno fatto grande la nostra città. A tal proposito, non potevamo perdere un’occasione unica come la mostra che ha riportato qui tanti capolavori di Signorelli, uno degli artisti simbolo di Cortona". Il progetto espositivo, per altro, è stato sostenuto da Confcommercio con un contributo e con una serie di iniziative diffuse nei locali, come le tovagliette e i sagomati con l’effigie dell’artista, e con la grande serata di festa che ha portato in città i dirigenti dell’associazione di categoria. La mostra, tra l’altro, sta ottenendo numeri importanti con oltre 30mila biglietti staccati. Il trend crescente di visitatori e prenotazioni ha già saturato le visite guidate dedicate ai gruppi, complici anche i flussi studenteschi e il buon trend turistico autunnale. Tra le novità di questi giorni anche un allestimento diverso: esce di scena la pala con la "Maddalena", che rientra ad Orvieto e viene esposta la pala restaurata "Madonna col Bambino e i santi Francesco, Chiara, Margherita e Maria Maddalena e quattro angeli", proveniente dal Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo che è stato restaurato nel corso della mostra. "La stagione turistica di Cortona è davvero positiva – commenta ancora Salvicchi - e le strutture ricettive e della ristorazione continuano ad avere una grande affluenza anche in questo mese d’ottobre. L’unico periodo in cui Cortona ha registrato un trend meno positivo è stato il mese di agosto, ma il calo è stato generalizzato in tutta Italia. Crediamo che la mostra del Signorelli abbia aiutato ad attrarre un pubblico importante".