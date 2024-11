Imprenditori agricoli giovani e green. Coldiretti premia due aretini under 40

AREZZO

Sono aretine due tra le sette aziende di giovani agricoltori premiate in Toscana da Coldiretti. La fattoria didattica "La Pannocchia" e "Cooperativa Toscana Giaggiolo" si aggiudicano il riconoscimento Oscar Green dedicato agli under 40. "I giovani imprenditori sono più innovativi e più attenti alla sostenibilità- spiega Francesco Panzacchi, Delegato Giovani Coldiretti Toscana- più resilienti e nel caso specifico della nostra regione tra i più multifunzionali. Il 28% delle aziende guidate tra gli under 40 ha sviluppato almeno un’attività connessa come l’agriturismo, la fattoria didattica o la produzione di energie rinnovabili, che posiziona la nostra regione al secondo posto in Italia". Le premiate aretine sono quindi la fattoria didattica "La Pannocchia", che ha aperto i battenti solo a maggio di quest’anno sotto la guida della 29enne biologa Margherita Turchi, e la cooperativa Toscana Giaggiolo, che riunisce più di 200 piccoli coltivatori toscani di iris. Ritirano il premio insieme agli altri giovani imprenditori in gara:

il 26enne di Manciano Mattia Lusini, l’azienda agricola Podere Cantoni I di Roselle, l’azienda agricola Hts di San Giuliano Terme, e i tre fratelli Delle Fave

di Certaldo.