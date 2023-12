Impiegati amministrativi per agenzia assicurativa

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Si ricerca impiegato amministrativo per azienda di produzione hangar interrati per elicotteri di Arezzo. La figura ricercata dovrà occuparsi di accoglienza clienti, disbrigo contabilità semplice, fatturazione, marketing aziendale. Si offre lavoro full time, con contratto a tempo indeterminato. Laurea in Giurisprudenza o diploma tecnico commerciale. Lingua inglese e conoscenza MS Office. Disponibile alle trasferte per fiere di settore. Codice: AR-209937. Scadenza: 10 gennaio

2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Si ricercano addetti al front office per agenzia assicurativa di San Giovanni. Le figure ricercate dovranno occuparsi di accoglienza clientela e collocamento prodotti assicurativi. Lavoro part time, full time, a tempo determinato. Conoscenze informatiche: MS Office. Codice: AR-210286. Scadenza: 10 gennaio