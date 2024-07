Il veterinario. Brandi presenta il suo libro

"Gli animali ci salvano", il libro del veterinario di Castiglion Fiorentino Alberto Brandi, già in vetta alle classifiche di Amazon, verrà presentato giovedì 18 luglio alle 18 a Camucia, una frazione del comune di Cortona, all’interno del book club della boutique "Semplici Particolari". Una location insolita che da due anni a questa parte ospita ogni mese eventi letterari, tra discussioni e presentazioni: "Un concept nuovo, ideato tra amiche, che intende portare al centro la cultura", spiega la titolare del negozio Sonia Fabianelli. L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti. In occasione della presentazione sarà anche organizzata una lotteria con in palio buoni regalo offerti dai commercianti della zona e merchandise donato da Lorenzo Jovanotti, il cui ricavato sarà destinato all’Associazione Casa Mauu, che si occupa di gatti randagi e abbandonati nel territorio di Castiglion Fiorentino, Cortona e dintorni. Un tema che sta molto a cuore al dottore-autore, da sempre impegnato nel ridare nuova vita agli animali più sfortunati. Con la prefazione del giornalista Andrea Scanzi e del cantante Lorenzo Jovanotti Cherubini, il volume, a cura di Elena Giogli, sta riscuotendo sempre più successo: "Abbiamo venduto quasi 700 copie. Sinceramente non mi aspettavo piacesse così tanto - spiega Brandi a La Nazione - Sto ricevendo moltissimi feedback positivi, anche dall’altro capo del mondo. È un libro semplice che parla dritto al cuore". Dai racconti social durante la degenza ospedaliera che lo ha coinvolto a causa del Covid 19, è nato un libro unico che parla di tutti gli animali che hanno popolato la sua vita, e l’hanno arricchita. Aretino dell’anno nel 2019 per il suo impegno nei confronti degli amici a quattro zampe, anche questa volta è riuscito a cogliere nel segno.

Sofia Zuppa