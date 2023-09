Il tris delle feste Inizia la Rificolona e chiude il Perdono Torna la Marzocchina

di Marco Corsi

Sarà una fine dell’estate ricca di eventi a San Giovanni, come è nella tradizione del settembre sangiovannese. Dalla Rificolona alla Marzocchina, a Bright 2023 passando per conferenze, concerti, spettacoli e mostre. Il cartellone è stato presentato ieri mattina alla presenza del sindaco Vadi, dell’assessore Franchi e di tutte le realtà coinvolte nel programma. Si parte con un’iniziativa che, da sempre, ripercorre la storia della città. Il tradizionale concorso di rificolone e zucche organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e particolarmente apprezzato dai bambini di tutte le età. Si inizia stasera alle 21 in centro storico con il "Girotondo di favole", uno spettacolo itinerante dedicato ai più piccoli a cura dell’associazione culturale Masaccio. E si prosegue domani alle 16,30 con il laboratorio di rificolone e zucche in collaborazione con il Progetto Cittadini attivi. Dalle 20,45 la sfilata per le vie del centro storico che arriverà in piazza Masaccio per la benedizione e la fiaccolata dal campanile. A seguire si svolgerà il concorso vero e proprio con la premiazione dei vincitori.

Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre all’oratorio Don Bosco si svolgeranno invece incontri, spettacoli e animazioni per tutte le età grazie ad una manifestazione dal titolo "La città della gioia. Educare alla legalità". La settimana si concluderà con la cena in piazza a cura dell’associazione residenti in centro storico, in programma sabato e con la Marzocchina, il 9 e 10 settembre, la ciclostorica del Valdarno Superiore che accoglie ogni anno partecipanti provenienti da tutta Italia e da oltre confine. Un evento all’insegna dello sport, della passione e della condivisione. Una scampagnata tra amici, con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del Valdarno.

Due percorsi da 25 e da 50 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui moltissimi km di strade bianche per rivivere la storia della vallata racchiusa fra Arezzo e Firenze. "Un Settembre sangiovannese ricco come non mai quello che presentiamo quest’anno – hanno sottolineato Vadi e Franchi - Arriveremo fino al Perdono, evento ricco di iniziative, che a fianco degli appuntamenti tradizionali e irrinunciabili, inserisce importanti novità, tra intrattenimento, spettacolo e buon cibo, senza perdere di vista la tradizione e la storia, alle quali sono dedicati appuntamenti specifici, tra cui giovedì 14, giorno dell’inaugurazione delle festività, la rievocazione storica con il corteo storico fiorentino, cui seguirà un suggestivo e coreografico spettacolo di fuoco". Da ricordare poi una conferenza di Carlo Fabbri sulle origini della festa e "Bright - La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori", organizzato dal Centro di Geotecnologie e dagli Istituti scolastici del Valdarno e una serie di iniziative dedicate alla solidarietà e all’associazionismo. Senza dimenticare la Ruota della Solidarietà e il Festival della Partecipazione.