Il Tennis Giotto vince 4-2 sul Tc Genova 1893 in serie A2

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Secondo incontro e secondo successo per il Tennis Giotto in serie A2.

La prima squadra maschile del circolo aretino ha vissuto il proprio debutto sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi e ha superato il Tc Genova 1893 con il punteggio finale di 4-2, dando così seguito alla vittoria ottenuta nel primo turno del campionato nazionale in casa del Ferratella Sporting Club di Roma.

Il primo incontro tra le mura amiche è stato accompagnato dall’entusiasmo di numerosi sostenitori di tutte le età, dai bambini del settore giovanile ai soci, che hanno sostenuto i portacolori del Tennis Giotto e che hanno potuto assistere a match di alto livello tecnico.

A rompere il ghiaccio è stato Filippo Alberti che, dopo aver perso per 3-6 il primo set con Curzio Manucci, ha poi pareggiato i conti nel secondo set per 6-2 e ha infine chiuso la pratica al terzo set per 6-3. Stefano Baldoni, nel frattempo, ha superato Simone Agostini per 6-0 e 6-1, fissando così il risultato parziale sul 2-0 a favore del Tennis Giotto.

Il terzo punto è stato messo a referto da Guelfo Baldovinetti che si è imposto per 7-5 e 6-0 su Davide Spinetta, poi i singoli sono terminati con la sconfitta di Stefanos Sakellaridis per 7-5, 5-7 e 1-6 a favore di Gianluca Cadenasso.

L’incontro è proseguito con i doppi dove il Tennis Giotto ha blindato la vittoria con Baldovinetti e Andrea Pecorella che hanno avuto la meglio per 6-3 e 6-4 su Manucci-Spinetta, rendendo vana l’affermazione della coppia Agostini-Cadenasso del Tc Genova 1893 per 6-3, 2-5 e 5-10 su Pietro Fanucci e Sakellaradis.

Il campionato di serie A2 della formazione aretina capitanata da Alessandro Caneschi proseguirà domenica 15 ottobre con la trasferta a Torino per sfidare il Ronchiverdi Tennis che, nel primo turno, era stato superato per 5- 1 dal Tc Genova 1893 e che ha poi osservato una giornata di riposo.

Il prossimo appuntamento casalingo è invece fissato per domenica 22 ottobre quando, per la quarta giornata, è atteso ad Arezzo lo Sporting Club Sassuolo.