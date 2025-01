Il tennis entra all’istituto Fermi: "Troppi giovani non fanno attività"

Tennis a scuola. Un progetto sostenuto dal Comune e messo in pratica all’Isis Fermi per incentivare lo sport tra gli adolescenti. "Da un confronto con i docenti dell’Isis - dice l’assessore allo sport Francesca Nassini - è emerso che moltissimi ragazzi e ragazze, una volta arrivati alla prima superiore, abbandonano qualsiasi tipo di attività sportiva. Una perdita enorme, sia in termini di investimento in salute sia in termini di socialità. Così con l’Istituto e con l’associazione Tennis Bibbiena abbiamo deciso di portare il tennis a scuola".

Il progetto sta coinvolgendo, per questa prima fase, tre classi prime dell’Isis Fermi per un totale di 12 ore complessive di pratica fatte con l’ausilio e la presenza degli istruttori professionisti dell’Associazione Tennis Bibbiena. Il progetto è stato attivato grazie all’interessamento del professor Luca Ponti e della collaborazione tra Comune, istituto superiore e associazioni sportive del territorio.

"L’obiettivo è quello di far conoscere ai più giovani della nostra scuola le tante opportunità offerte dal nostro territorio in termini di proposte sportive e di accendere in loro il desiderio di proseguire nel tempo un’attività sportiva - dice il professor Ponti - Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di far rientrare nei circuiti dello sport almeno una parte dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la nostra scuola. Sport è certamente salute, ma è soprattutto socialità, un aspetto che oggi manca a queste generazioni. Dopo il tennis, sempre in collaborazione con il Comune, vorremmo far entrare a scuola altri sport, così da dare loro un quadro, il più completo possibile, delle opportunità che ci sono sul territorio, comprese le palestre".

"In questi primi incontri l’aspetto che emerge su tutti - dice il maestro di tennis Tiziano Lunghi - è l’estrema sensibilità di questi giovani e il loro bisogno di aggregazione e socialità. Lo sport offre a ognuno di loro uno strumento potente attraverso il quale poter affrontare la vita con maggiore energia, sia mentale che fisica".

So.Fa.