Il Summit del gioiello guarda al futuro. Sinergia e sostenibilità le parole chiave

Giovani, sinergie e sostenibilità, queste le parole chiave del Summit del gioiello che si è tenuto venerdì scorso ad Arezzo Fiere e Congressi per promuovere l’eccellenza italiana, protagonista nella catena del valore mondiale della jewellery. Il Summit, organizzato da Ieg con Comune, Camera di Commercio, Arezzo Fiere e Congressi e i player della filiera, è arrivato alla terza edizione. Nato nel 2021, grazie alla compartecipazione dei protagonisti del settore orafo e delle associazioni di categoria, il Summit del gioiello si conferma l’evento di riferimento per l’industry che si riunisce nel cuore del distretto orafo più importante d’Europa per fare un bilancio di quanto accaduto e delineare nuove strategie. Al centro del Summit anche le associazioni del settore, che hanno sottolineato l’importanza delle sinergie e della condivisione di esperienze e buone pratiche tra i diversi attori della filiera.

Ma si è guardato anche al futuro, ai giovani. Sono stati infatti coinvolti gli studenti delle scuole del territorio, il Liceo Artsitico Piero della Francesca era presente con la classe 5A D1AG. Intervistati due ex alunni, Oreste Della Ragione ed Eva Caleri, che adesso lavorano rispettivamente presso le aziende orafe Novart e Freschi e Vangelisti.