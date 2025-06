Il sogno di Morgana presto realtà. Via ai lavori per l’ascensore a casa

di Sonia Fardelli

STIA

Il sogno di Morgana Tilli verso la sua piena autonomia sta per realizzarsi. La ragazza casentinese, costretta a vivere su una sedia a rotelle, per il suo trentesimo compleanno aveva chiesto aiuti sulla piattaforma GoFundMe per poter montare un ascensore nella sua abitazione e diventare così indipendente come tanti giovani della sua età. La popolazione casentinese e alcune ditte della zona hanno risposto generosamente, tanto che in breve è stata raggiunta la cifra richiesta per la realizzazione dell’opera, intorno ai 55mila euro. Proprio in questi giorni la ditta specializzata nel montaggio di ascensori è stata a casa di Morgana a Stia per fare tutte le misurazioni e presto partiranno i lavori.

"Sono felicissima – dice Morgana – e non vedo l’ora che inizino i lavori per poter utilizzare l’ascensore prima possibile. Ormai è questione di giorni. Ho finito i modi per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del mio obiettivo. E l’ultimo sarà con una grande festa per l’inaugurazione dell’ascensore che determinerà un punto di svolta nella conquista della mia indipendenza. Mi piace pensare che il mio gesto sia stato e possa essere d’esempio per molte persone che hanno timore di chiedere aiuto, perché insieme si può".

E l’aiuto nei confronti di Morgana è stato davvero grandissimo da parte di tutti i casentinesi. Ci sono state donazioni private, da parte di ditte e sono state organizzate cene ed altri eventi da tantissime associazioni della vallata e dal Comune stesso di Pratovecchio Stia. E in breve tempo è stata messa insieme la somma necessaria per fare questo grande regalo a Morgana, che vive con i genitori, ma che come tanti giovani della sua età vuol essere indipendente nell’andare al lavoro, ma anche a divertirsi con gli amici. "L’ascensore è stato personalizzato per Morgana – spiega la mamma Simona – Avrà una card che le consentirà di utilizzarlo in piena autonomia. Grazie davvero a tutti coloro che ci hanno aiutato in questo. Una risposta immediata e importante tanto che in breve tempo abbiamo raggiunto la somma necessaria all’acquisto dell’ascensore ed abbiamo rinunciato a tanti altri eventi che ci avevano proposto. In modo che potessero essere aiutate altre persone, altre realtà e associazioni".