Il Sansepolcro parte forte con Pasquali e Bartoccini

BASTIA (3-4-1-2): Kikrri; Brevi, Bei, Subbicini; Cozzali (28’ st Muzhani), De Santis, Pelliccia (28’ st Cicioni), El Farzdi; Ubaldi (31’ pt Santucci); Barbosa, Del Prete. A disp.: Taiti, Belloni, Cirilli, Morlandi, Mencarelli, Kange.

All.: Alessandria.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi (37’ st Petricci), Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini (37’ st Valori), Mariotti (13’ st Brizzi). A disp.: Mariangioli, Corsini, Testerini, Innocentini, Paoli, Barculli. All.: Armillei.

Arbitro: Vendramin di Terni (Servili di Terni e Milasi di Perugia).

Reti: 8’ pt Pasquali (S), 32’ pt Bartoccini (S), 32’ st Del Prete (B).

Note: spettatori 600 circa. Ammoniti: Del Prete, Pelliccia, Cicioni, il ds Mammoli (B), Del Siena, Merciari, Brizzi (S). Recupero: pt 2’, st 4’.

BASTIA UMBRA – Buona la prima per il Sansepolcro che espugna il Degli Esposti nell’anticipo che ha alzato il sipario sulla nuova stagione dell’Eccellenza. Al Bastia non basta un finale arrembante per evitare l’1-2 frutto soprattutto di un primo tempo in cui la formazione di Alessandria non ha saputo reggere l’urto del Sansepolcro. Tanto che al primo affondo i biturgensi passano quando Gorini vede e serve in profondità Pasquali che batte Kikrri in uscita. Al 15’ però il Bastia avrebbe la palla per il pari: Barbosa è bravo a superare Tersini in velocità ma Vassallo in uscita gli sbarra la strada. Al 31’ Alessandria perde anche Ubaldi per un problema alla caviglia: al suo posto dentro Santucci e un minuto dopo il Sansepolcro raddoppia quando Gorini dalla bandierina pennella per la testa di Bartoccini (nella foto la festa dopo il gol) che non sbaglia.

Nella ripresa il Sansepolcro amministra, il Bastia chiede due penalty, al 50’ per un intervento di Adreani su Barbosa e all’84’ per un presunto tocco con il braccio di Gorini in area. Vendramin lascia correre e nulla serve il gol della bandiera di Del Prete bravo a trovare il guizzo vincente al minuto 77.

Armillei pesca in panchina inserendo Valori e Petricci per Bartoccini e Bruschi e nel finale il Sansepolcro difende con ordine il vantaggio sfiorando anzi il tris con Pasquali. Al triplice fischio di Vendramin la festa è tutta bianconera, con Armillei che inizia subito con il piede giusto cullando il sogno di un bis sulla panchina biturgense.

