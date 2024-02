Il saggio spettacolo sulle fiabe dei fratelli Grimm

Oggi, il percorso laboratoriale che la Compagnia Teatrale Archeosofica ha portato avanti nel 2023 presso la sede di Montevarchi, si conclude con la messa in scena di un saggio spettacolo liberamente ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm, dal titolo "In cerca della paura e altre storie". Dalla smisurata produzione letteraria dei due fratelli Jacob e Wilhem Grimm, famosi per le loro storie spesso anche noir, riprese dalla più antica tradizione popolare (chi non conosce Hansel e Gretel, Pollicino o Biancaneve?), il laboratorio ne ha scelte alcune, divertendosi anche a mescolarle per dare vita ad un testo dal ritmo spesso incalzante, in un continuo scambio di personaggi e interpreti. Per arrivare poi ad un finale decisamente "sospeso", anche questo tratto da una fiaba incompiuta dei Grimm… E niente paura: nonostante il titolo lo spettacolo è adatto a tutti! Nove gli interpreti sul palcoscenico del piccolo ma accogliente teatrino di sant’Agnese in Pescaiola: Viviana Cardinali, Francesca Cherubini, Rachele Ciurli, Fernando e Marco Flamini, Sabrina Geppetti, Patrizia Odorici Catia Rossi e Massimo Rossi; il testo e la regia sono di Alessandro Boncompagni, con la preziosa e fondamentale collaborazione di Valentina Palmucci e Claudia Pennucci. Appuntamento oggi domenica 11 febbraio, con inizio alle ore 17.