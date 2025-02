Il “rinnovato” Miravalle ospita gli Internazionali d'Italia di motocross

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Montevarchi si prepara a vivere un weekend all'insegna dell'adrenalina e dello spettacolo. Gli Internazionali d'Italia di Motocross, considerato il più prestigioso evento del settore nel Paese, tornano sulla storica pista Miravalle per la seconda e ultima prova dell'edizione 2025. La competizione, in programma il 15 e 16 febbraio, vedrà la partecipazione di grandi nomi del motocross mondiale, trasformando Montevarchi nel fulcro dell'attenzione degli appassionati delle due ruote. L'evento, organizzato dal Moto Club Brilli Peri in collaborazione con il promotore Off Road Pro Racing, è stato ufficiale presentato presso la Sala del Consiglio di Palazzo del Podestà. Alla conferenza hanno partecipato il Sindaco Silvia Chiassai Martini, l'Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, il neo-presidente del Moto Club Simone Vanzi e la consigliera regionale della Federazione Motociclistica Italiana Paola Rigacci. Testimonial d'eccezione il giovane pilota valdarnese Lorenzo Aglietti, cresciuto proprio sulla pista di Miravalle. Le gare si concentreranno nella giornata di domenica 16 febbraio.

Dopo le prove del mattino, a partire dalle 11:50 si disputeranno sei manche decisive, suddivise nelle categorie MX1, MX2 e 125 under 17, per decretare i campioni dell'edizione 2025. Ma gli Internazionali d'Italia non saranno solo un evento agonistico. Il Moto Club Brilli Peri ha previsto una serie di iniziative collaterali per avvicinare il pubblico al mondo del motocross. Sabato 15, dalle 14:00 alle 18:30, in Piazza Vittorio Veneto si terrà un corso Hobby Sport dedicato agli under 15, con la presenza di alcuni campioni che si renderanno disponibili per una sessione di autografi alle 18:00. Sempre sabato, presso Miravalle, si svolgerà un aperitivo in musica con DJ Karna, seguito dalla cena nel ristorante dell'impianto.L'evento di Montevarchi vedrà la partecipazione di alcune delle più prestigiose squadre ufficiali del motocross. Riflettori puntati sul team Ducati, rappresentato da Mattia Guadagnini e lo svizzero Jeremy Seewer, e sulla scuderia Beta, con il tedesco Tom Koch e l'inglese Ben Watson. Grande attesa anche per la Fantic, che schiererà tra le sue fila Andrea Bonacorsi, l'olandese Glen Coldenhoff, lo slovacco Jaroslav Katrinak e l'italiano Simone Mancini. Sotto i riflettori anche il vicecampione del mondo Tim Gajser, in gara con la nuova Honda ufficiale, e il giovane talento toscano Ferruccio Zanchi.

Tra i protagonisti anche la scuderia KTM-Red Bull, che vedrà impegnati i fratelli belgi Sasha e Lucas Coenen, e il team TM, rappresentato da Julius Mikula e Niccolò Mannini. Grande attesa, infine, per il siciliano Andrea Adamo, ex campione del mondo MX2. Tra i piloti locali, oltre ad Aglietti, scenderanno in pista altri giovani talenti cresciuti a Miravalle, tra cui Tommaso Cape, Andrea Cipriani e Brando Rispoli. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Chiassai Martini: “Montevarchi si conferma un punto di riferimento nel panorama motociclistico italiano. La nostra pista di Miravalle ospita ogni anno atleti di livello internazionale, regalando agli spettatori uno spettacolo unico. L’assegnazione degli Internazionali d’Italia è un riconoscimento al lavoro e all’impegno del Moto Club Brilli Peri, con il quale abbiamo avviato una nuova convenzione decennale per la gestione dell’impianto, con l’obiettivo di valorizzare e sviluppare ulteriormente questa disciplina.”

Sulla stessa linea anche il presidente del Moto Club Brilli Peri, Simone Vanzi, che ha sottolineato le novità tecniche del tracciato: “Abbiamo lavorato per rendere la pista ancora più spettacolare. Il nuovo tracciato si estende per 1.615 metri, con 28 curve e 19 salti, e include la celebre ‘buca’. Inoltre, abbiamo invertito il senso di marcia per ridurre l’effetto del sole al tramonto. I test effettuati nelle ultime settimane hanno confermato l’elevato livello tecnico del nuovo layout.” Gli Internazionali d’Italia vantano una lunga tradizione a Montevarchi, dove hanno fatto tappa in più occasioni, regalando al pubblico momenti indimenticabili. Memorabili le edizioni del 2006 e 2007, con protagonisti del calibro di Tony Cairoli, David Philippaerts e Marco Maddii, così come quella del 2012, che attirò 5.000 spettatori, testimoni di epici duelli tra Cairoli, Philippaerts, Frossard e Herlings. E ancora, nel 2014, quando Cairoli dominò nuovamente sulla pista toscana. L’appuntamento con l’edizione 2025 promette di essere altrettanto spettacolare, confermando Montevarchi come una delle capitali italiane del motocross.