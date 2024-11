Il programma dell’evento. Apre il ministro Schillaci poi centinaia di relatori

Il compito di aprire la quattro giorni del forum sarà di Vasco Giannotti, presidente del comitato scientifico del Forum Risk Management in Sanità, dopo i saluti istituzionali affidati al sindaco Alessandro Ghinelli e ad Andrea Migliavacca vescovo di Arezzo, ci sarà un intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci con una relazione sulla nuova assistenza sul territorio. Coordinano Stefano Moriconi, capo segreteria tecnica del ministero della Salute, Francesco Saverio Mennini direttore del Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute.

Presenti Domenico Mantoan direttore generale Agenas con un intervento sulla ricerca in salute e Rocco Domenico Alfonso Bellantone, presidente dell’Istituto superiore di sanità con le sfide dell’accesso all’innovazione farmaceutica e della sostenibilità, con lui Robert Giovanni Nisticò, presidente di Aifa.

Nella prima giornata arriveranno i presidenti di regione, tra cui Eugenio Giani, che si confronteranno sui temi del forum. In chiusura il 29 novembre nella sala Petrarca del Palaffari si parlerà di sistema sanitario sostenibile in un patto tra forze politiche e istituzioni. Coordinano l’incontro il condirettore di Qn La Nazione Piero Fachin, con Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe. "La sanità non è né di destra né di sinistra se vogliamo salvare il sistema sanitario dobbiamo creare una condizione per cui la sanità sia obiettivo che vede tutte le forze politiche unite", spiega Vasco Giannotti.

Tra i temi del forum anche le liste d’attesa, la telemedicina e l’intelligenza Artificiale applicata ai percorsi clinici. E poi gli stati generali della prevenzione, la governance del personale, la partnership tra pubblico e privato. Il tema del forum 2024 punta a un nuovo sistema sanitario. "Ci adopreremo per fare emergere alcune problematiche che reclamano una riforma del sistema sanitario – spiega Vasco Giannotti - alcuni nodi centrali saranno affrontati nel pomeriggio del 26 novembre in un pannel di grandi esperti nazionali, da Borgonovi a Cicchetti".

A.B.