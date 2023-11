Il primo maestro del lavoro. Margherita fa cento anni

Un secolo di vita per Margherita Gallorini, per tutti la signorina Margherita, la prima donna aretina ad aver ricevuto dal presidente della Repubblica l’onorificenza di maestro del lavoro. Ha infatti dedicato la sua vita alla professione di impiegata nella ditta Pelagatti recupero tessuti di via Ser Gorello, per la quale ha lavorato sessant’anni dal 1939 fino al 1999 quando la ditta chiuse: un punto di riferimento per le tante ‘cenciaiole’ che vi hanno lavorato.

"In molte case ci sono gli album con le foto del matrimonio - disse in un’intervista alcuni anni fa - io mi sono fatta un album per ricordare i miei tanti anni di lavoro". Nata il 31 ottobre 1923 ha assistito alla prima Giostra nel 1931 lungo via Seteria insieme al babbo. Una passione che l’ha poi accompagnata per tutta la vita. Non si è infatti mai più persa un’edizione del Saracino, prima in piazza Grande e poi con l’avanzare dell’età in televisione. Tesserata di Porta Sant’Andrea dalla fine degli anni ’40, è stata nominata socia onoraria nel 2004 con l’allora rettore Faliero Papini.

Nel 2008 scrisse una lettera ai media con la quale si schierava contro l’introduzione delle fotocellule al Saracino. "Il giostratore deve andare contro il Buratto - disse - non ad una gara di velocità".

Grande tifosa dell’Arezzo e della Juventus ha sempre seguito le vicende sportive sui giornali fino a che ha potuto leggere. Adesso è ospite della casa di riposo Sant’Elisabetta, dove ieri pomeriggio si è recata una delegazione del quartiere di Porta Sant’Andrea per farle gli auguri.

