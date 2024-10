Il Premio “Roscini-Padalino” per giovani musicisti

Torna il Premio “Roscini-Padalino”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione di giovani strumentisti umbri che vogliono fare della musica una carriera professionale. Le Borse di studio 2024 sono riservate a musicisti italiani con diploma (biennio o triennio) in qualunque strumento in un Istituto superiore di studi musicali italiano o straniero dal 2021, per corsi di specializzazione e di perfezionamento. L’ammontare del premio è di 15mila euro ed è riservato a un unico candidato (nella foto la vincitrice 2022 Giulia Rimonda) scelto dalla commissione composta composta da Paolo Arcà, Enrico Bronzi, Stefano Ragni e Andrew Starling. Per partecipare c’è tempo fino al 30 novembre. Grande amante della musica classica strumentale, Leandro Roscini è stato socio degli Amici della Musica per moltissimi anni. Nel 2001 ha destinato una cospicua parte del suo patrimonio a favore di giovani strumentisti umbri. Il Premio è stato incrementato da un generoso lascito testamentario di Giancarlo Padalino, amico di Roscini.