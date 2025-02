Il premio della pace realizzato dai ragazzi del liceo artistico

Il Liceo Artistico dell’istituto Città di Sansepolcro, già Liceo Giovagnoli, è autore del trofeo che viene assegnato ogni due anni come Premio Nazionale della Pace dall’Associazione Cultura della Pace, sorta nel 1992. Grazie ai professori Andrea Franceschetti e Leonardo Magnani, docenti e responsabili dell’associazione, anche per l’ultima premiazione, giunta alla diciassettesima edizione, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e assegnata a Paolo Jannacci, musicista e artista impegnato, la sezione design del gioiello, con la curatela oggi della professoressa Patrizia Becci, ha realizzato la celebre giraffa, logo dell’Associazione, nonché simbolo di elevazione spirituale, di protezione, concretezza e di comunicazione non violenta. Il disegno del trofeo originario spetta a Gianluca Berni e risale al 2006, anno in cui presidente dell’associazione era il professore Magnani. La scuola, che già sta lavorando all’edizione 2026, nel 2008, ha realizzato il primo trofeo nel 2008. In un secondo momento si è creata la giraffa. Ad ogni edizione cambia qualche dettaglio, modificando il materiale, dal legno, alla ceramica, all’ottone e al plexiglass.

Liletta Fornasari