Il premio Civitas Aretii 2025 a Sergio Squarcialupi

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Sarà conferito a Sergio Squarcialupi, imprenditore e fondatore dell’azienda Chimet spa, il premio Civitas Aretii, istituito alla memoria di Monsignor Angelo Tafi ricercatore e studioso della storia della città di Arezzo.

La cerimonia si svolgerà domenica 2 marzo alle 11 nella sala del Consiglio Comunale.

Programma

- Ore 10:30 ritrovo delle rappresentative dei quattro Quartieri, del Gruppo Musici, degli Sbandieratori e della Associazione Signa Arretii in via Bicchieraia

- Ore 10:50 percorrendo via Bicchieraia verso Corso Italia, via dei Pileati, via Ricasoli, piazza della Libertà, le rappresentative fanno il loro ingresso in Palazzo Comunale

- Ore 11:00 Sala Consiglio Comunale premiazione. Segue l’esecuzione dell’inno “Terra d’Arezzo” da parte del Gruppo Musici.