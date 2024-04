Il ponte Romito torna alla ribalta domenica su Raiuno

Si torna a parlare in Rai del Ponte Romito di Laterina che secondo recenti studi dello storico Silvano Vinceti sarebbe proprio quello rappresentato da Leonardo Da Vinci alle spalle della Gioconda. Domenica Giacomo Severi, il presidente dell’Associazione La Rocca che tiene vive le tradizioni culturali e storiche del borgo, sarà ospite attorno alle 7.15 della trasmissione di intrattenimento "UnoMattina in Famiglia" su Raiuno. Duplice l’obiettivo: portare ancora una volta sulla ribalta nazionale una scoperta che ha suscitato interesse ed ampio dibattito e perorare la causa della messa in sicurezza dell’arcata rimasta nell’alveo dell’Arno.