Il Polifonico festeggia 40 anni

Un compleanno importante, di quelli che segnano storie, tracciano rotte, disegnano prospettive. Il Coro Polifonico Foianese soffia su quaranta candeline e lo fa nell’incontro con il pubblico, in una performance che riassume l’evoluzione artistica e le tecnicalità acquisite dall’ensemble di voci guidato da Eleonora Caneschi. "L’idea originaria nasce nel 1982 per iniziativa di un gruppo di ragazzi", spiega la presidente Caneschi. Poi nel tempo, nuovi ingressi e nuove esperienze: "Per trentacinque anni siamo cresciuti con la direzione del maestro Daiele Donnini e da cinque anni proseguiamo il cammino artistico con il maestro Raffaello Brutti". Oggi il Polifonico Foianese, condivide la gioia dell’anniversario con gli appassionati. L’appuntamento è nella chiesa di San Domenico (alle 21) con un ricco programma e contaminazioni preziose. Sarà eseguito il Gloria di Vivaldi con l’ensemble Effetti Sonori, accopagnati dall’orchestra Oida di Arezzo .