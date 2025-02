Il Pegaso atterrerà a Loro Ciuffenna: "Garantisce soccorso tempestivo"

Il campo sportivo di Loro Ciuffenna è stato ufficialmente autorizzato come pista di atterraggio per l’elisoccorso Pegaso 2, unico mezzo della Regione Toscana dotato della strumentazione "Night Vision Goggles" fondamentale per consentire ai piloti una visione migliore durante i voli notturni. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. "Atterrare di notte anche a luci spente, grazie alla tecnologia montata su Pegaso 2, è un fatto di grande rilievo per l’intero Valdarno", ha spiegato Simone Nocentini, responsabile dell’Area Dipartimentale Emergenza Territoriale del 118, sottolineando che il comprensorio dopo il tramonto ha pochi siti dove poter effettuare rendez-vous, oltre all’ospedale Santa Maria La Gruccia. "Questo ulteriore spazio colma una lacuna lungo la Setteponti consentendo il trasporto sanitario in caso di necessità".

Si amplia così nella valle il numero delle elisuperfici di soccorso: oltre ai campi sportivi di Piandiscò, San Giustino Valdarno, Bucine, Poggio Bagnoli adesso, c’è anche quello lorese. In questi ultimi due il volo in assenza di luce è possibile solo in virtù dotazione tecnologica di Pegaso 2 con visori NVG, mentre tutte le altre, dotate di illuminazione propria, possono essere raggiunte da Pegaso 2 e Pegaso 3. "Aumentare la rete dell’elisoccorso è l’unico modo per garantire un’assistenza tempestiva", ha aggiunto Stefano Barbadori che dirige l’Unità Operativa Complessa Elisoccorso e 118, ricordando che proprio la rapidità è imprescindibile nell’emergenza urgenza.

Soddisfatti infine Federico Bulletti, direttore della Sos Toscana Soccorso, per il lavoro sinergico tra Aziende sfociato nel risultato positivo, e il sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi, che ha definito la novità "un importante traguardo che farà la differenza in situazioni emergenziali per tutto il territorio".