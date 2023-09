"Il parco di villa Severi è abbandonato". Parte la petizione dei cittadini per salvarlo

Amarezza e risentimento per lo stato di manutenzione e conservazione delle strutture a Villa Severi. E’ partita la petizione popolare per chiede alle amministrazioni proprietarie del parco e degli immobili di occuparsene, a firma delle numerose associazioni di volontariato: Centro di Aggregazione Sociale, Strade del Vino, Associazione Italiana Sommelier, Associazione Scrittori Aretini "Tagete", Scout C.N.G.E.I., Gruppo Micologico, Centro "Onda d’Urto" e Teatro dell’Aggeggio. "Purtroppo le amministrazioni proprietarie non effettuano da anni manutenzione all’area del parco e agli immobili in essa contenuti. Tutte le piccole manutenzioni, fino ad ora eseguita, sono stata portate a termine esclusivamente dalle associazioni, che hanno tutte finalità sociali e senza scopo di lucro" si legge nella nota. Così i cittadini, tramite una raccolta firme "Chiediamo di procedere ad una manutenzione e riqualificazione del parco e delle strutture in esso situate e sede delle varie associazioni , con particolare riguardo alla: installazione di nuovi giochi, potatura delle piante, manutenzione della recinzione del parco, pulitura dei fossi, messa in sicurezza dei viali, manutenzione degli immobili sede delle associazioni, manutenzione e messa in sicurezza del campo di basket e del campo di calcio.