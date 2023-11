Il Palio dei Rioni è delle donne. Porta Fiorentina, sogni di Gloria

di Simona Santi Laurini

Svolta rosa nell’ambiente del Palio a . Come avevamo anticipato da queste colonne, il nuovo Priore del Terziere di Porta Fiorentina è una donna: Gloria Castellucci, 33 anni, rionale attiva da una vita. È stata eletta nel corso dell’ultimo consiglio direttivo, quello di lunedì scorso, quando i nuovi consiglieri risultati dalla tornata elettorale si sono incontrati per la seconda volta per trovare la quadra sulla figura del Priore. Sì perché ricordiamo che nessuno si era candidato per questo ruolo. "Grande stupore e grande onore da parte mia – esordisce Gloria – ho sempre partecipato attivamente alla vita del rione, sono sbandieratrice, sono stata magazziniera, avendo cura dei nostri bellissimi abiti. Ed ora è arrivata questa nomina". Del resto, l’ambiente castiglionese ha dimostrato di essere pronto alle donne: Lucia Casagni è attualmente il presidente di Porta Romana, quindi due rioni su tre hanno il vertice rosa. Il Rione Cassero è stato invece l’apripista con la compianta Anna Gloria Devoti. Nessun retaggio medievale, dunque, nelle scelte rionali.

Anche gli arancioverdi sono al passo con i tempi su questo fronte: sono numerose le ragazze che si avvicinano alla bandiera o ai musici, ci sono e ci sono stati ruoli di rilievo ricoperti da ragazze, tra queste Martina Serboli già Provveditore e addetta al folclore, Laura Cuseri capo corteggio e Sara Rofani, Serena Borghesi e Francesca Fierli, colleghe dell’attuale Priore nella gestione del magazzino. "Siamo un rione inclusivo con le donne – commenta soddisfatta Castellucci – con le donne e con i giovani, ne abbiamo davvero tantissimi. E vogliamo dar loro spazio e fiducia".

Ecco dunque il nuovo corso arancioverde: donne e giovani. Si riparte da qui, nel dopo Golini, al comando per sei anni, due mandati di fila. "Lasciare, per Federico Golini, non è stata una scelta facile – commenta il neo Priore – il rione non era preparato, nessuno se lo aspettava. Ci siamo sentiti smarriti". Ma ora, tutti sono pronti a ripartire, anche perché le sfide per il futuro non sono banali, anche i rioni devono rispondere a precise responsabilità che hanno interessato tutto il mondo del volontariato. Chi ci mette la faccia, ce la mette fino in fondo. Anche questo, probabilmente, può contribuire alla "crisi delle vocazioni". Ma non è il caso di Gloria Castellucci, pronta a rappresentare il suo rione e i suoi rionali. "Ho ricevuto tantissimi messaggi di stima e di affetto" ci racconta, mentre la sua mente è già dedicata a costruire la sua squadra, Capitano compreso.